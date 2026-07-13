eni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Düğünümüz Var dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Poll Films imzasıyla hazırlanan ve Star TV ekranlarında yayınlanacak dizinin oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Ceren Moray dahil oldu.

Dizinin ilk okuma provasının yarın gerçekleştirileceği öğrenilirken, Ceren Moray'ın projedeki rolü de belli oldu.

Ceren Moray, "Aybüke" karakterini canlandıracak

Daha önce Uzak Şehir dizisinde Meryem karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Moray, Düğünümüz Var dizisinde Aybüke karakterine hayat verecek.

Moray'ın canlandıracağı Aybüke, dizide Nermin'in (Hatice Aslan) kızı olarak izleyici karşısına çıkacak.

Düğünümüz Var dizisinin güçlü oyuncu kadrosu

Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

Dizide Eda Ece "Gözde Kutaygil", Binnur Kaya "Safiye", Şevval Sam "Candan", Nebahat Çehre "Feryal" ve Yasemin Ergene "Selin" karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Düğünümüz Var, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu.