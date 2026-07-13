Kaza, gece saatlerinde Çorlu-Sarılar kara yolunda, Karatepe Cezaevi mevkisinde meydana geldi. Recep G. yönetimindeki 34 JB 0430 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki beton menfeze çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan otomobil, yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına devrilerek durabildi.

Araçta Sıkışan Yaralıları İtfaiye Kurtardı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada sürücü Recep G. ile araçta bulunan V.G. (42), H.B.G. (15), B.G. (13) ve N.G. (9) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Jandarma ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.