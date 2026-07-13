Pursaklar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Pursaklar Tiyatro Günleri ile tiyatro tutkunlarını birbirinden değerli oyunlarla buluşturmaya hazırlanıyor. 14 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, PYM Tiyatro Atölyesi kursiyerlerinin sahneleyeceği 11 farklı tiyatro oyunu ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Pursaklar Belediyesi tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen etkinlikte, oyunculuk eğitimi alan kursiyerler Türk tiyatrosunun seçkin eserlerini sahneleyerek sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kursiyerlerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Kursiyerlerimiz yoğun bir emek vererek oyunculuk yeteneklerini geliştirdi. Şimdi ise birbirinden değerli 11 oyunla seyircimizin karşısına çıkacaklar. Tüm tiyatroseverleri, sanat dostlarını ve hemşehrilerimizi bu özel gösterilere davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediyesi'nin ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyonu, 14 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi'nde sahnelenecek "Paydos" adlı oyunla başlayacak.

Belediye, Pursaklar 3. Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm gösterilerin ücretsiz olacağını duyurdu. Etkinlik biletlerinin Pursaklar Yaşam Merkezi üzerinden temin edilebileceği belirtilirken, tiyatroseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.