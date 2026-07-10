Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanımevlerinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı tezhip ve hat sanatı eserleri, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından incelendi. Geleneksel sanatların en güzel örneklerini yansıtan çalışmalar, ziyaret sırasında büyük beğeni topladı.

Hanımevlerinin Tezhip ve Hat Sanatları Eğitmeni Belgin Şahin, kursiyerlerle birlikte hazırlanan eserleri Başkan Ertuğrul Çetin'e tanıttı. Geleneksel Türk-İslam sanatının zarif örneklerini yansıtan çalışmalar hakkında bilgi alan Çetin, eserlerdeki emek ve estetik anlayışını takdir etti.

"Geleneksel sanatlarımız kültürel mirasımızın önemli bir parçası"

Hanımevlerinde verilen eğitimlerin yalnızca mesleki ve kişisel gelişime katkı sağlamadığını, aynı zamanda kültürel değerlerin korunmasına da hizmet ettiğini belirten Başkan Ertuğrul Çetin, tezhip ve hat sanatının gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Hanımevlerinin kadınların yeni beceriler edinmesine imkân sunarken, geleneksel sanatları öğrenip yaşatabilecekleri önemli eğitim merkezleri olduğunu ifade eden Çetin, ortaya çıkan eserlerde emeği bulunan Eğitmen Belgin Şahin ile tüm kursiyerleri tebrik etti.

Sanatsal eğitimlere destek sürecek

Sergilenen eserleri tek tek inceleyen Başkan Çetin, Eğitmen Belgin Şahin'den çalışmaların hazırlanış süreci ve kullanılan teknikler hakkında bilgi aldı. Belediyenin kültürel ve sanatsal eğitim faaliyetlerini toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çetin, geleneksel sanatlara verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.