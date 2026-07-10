Malatya'nın Hekimhan ilçesinde devam eden toplu konut inşaatında yapılan kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ve 2 kafatası bulundu. Bulunan kemikler, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı süren toplu konut inşaatı şantiyesinde meydana geldi. İş makinelerinin yürüttüğü kazı çalışmaları sırasında toprak altında insan kemikleri ile 2 kafatasına rastlandı.

Kemiklerin bulunmasının ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, iki kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatasları ve kemiklerin vatandaşlar tarafından incelendiği görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından kemikler delil torbalarına konularak detaylı inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun, ne kadar süredir bölgede bulunduğunun ve ölüm nedenlerinin yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.