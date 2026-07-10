Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iki iş yerine denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, söz konusu iş yerlerinde gerekli yasal izinler olmadan diş tedavisi hizmeti sunulduğu belirlendi.

Tıbbi Cihaz ve Malzemelere El Konuldu

Denetimler sırasında kliniklerde bulunan çok sayıda tıbbi cihaz, diş tedavisinde kullanılan ekipman ile sarf malzemesine el konuldu. Ele geçirilen malzemeler, ilgili mevzuat kapsamında muhafaza altına alındı.

İki İş Yeri Mühürlendi

Denetimlerin ardından gerekli idari işlemler tamamlanırken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iki iş yeri Haliliye Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik ruhsatsız sağlık hizmetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.