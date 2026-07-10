MYK'nın gündeminde yeni ihraç kararlarının yanı sıra il başkanlıklarına yönelik düzenlemeler ve olağan kongre sürecinin yer aldığı belirtiliyor. Parti kulislerinde bazı il başkanlıklarının görevden alınabileceği ve yeni görevlendirmelerin yapılabileceği konuşuluyor.

Daha önce 36 il başkanlığına yönelik değişiklik yapılırken, 21 il için ise henüz yeni başkan belirlenmedi. Gözler, MYK toplantısının ardından yapılacak açıklamalara çevrildi.