Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ilk operasyonda Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir TIR, risk kriterleri doğrultusunda X-Ray tarama sistemine sevk edildi. X-Ray taraması sırasında araçta şüpheli yoğunluklar tespit edilince Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada; 450 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 526 kilogram 327 gram olan ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İkinci operasyonda da Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir başka TIR, şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Aramada, 530 paket içerisinde toplam daralı ağırlığı 626 kilogram 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 37 milyon Türk lirası olduğu değerlendirildi.

Konu ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)