Keçiören Belediyesi, Eğitim Merkezlerinde 2026-2027 eğitim dönemi ön kayıt sürecinin 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı. Belediyeden yapılan duyuruda, LGS, YKS ve KPSS’ye hazırlanan öğrenciler başta olmak üzere 3. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler ve mezunlara yönelik kapsamlı eğitim programlarının yeni dönemde de devam edeceği bildirildi.

LGS ve YKS İçin Sınav Başvuruları Online

Açıklamada, LGS ve YKS hazırlık gruplarına kabul edilecek öğrenciler için kayıt kabul sınavı başvurularının online olarak yapılacağı ifade edildi. Başvurular, Keçiören Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru adresi:

https://kecioren.bel.tr/tepebasi-onkayit.html

Kontenjanlar Sınırlı

Keçiören Belediyesi, eğitim merkezlerine yoğun ilgi beklendiğini belirterek kontenjanların sınırlı olduğunu vurguladı. Öğrenciler ve veliler, ayrıntılı bilgi ile şubelerin iletişim bilgilerine belediyenin paylaştığı duyuru görselleri üzerinden ulaşabilecek.

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