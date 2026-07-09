Fransa, yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birini yaşamaya hazırlanıyor. Ülke genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası nedeniyle Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France, 72 vilayette "turuncu alarm" uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ve bazı noktalarda termometrelerin 41 dereceyi göstereceğini açıkladı.

Sıcak Hava Hafta Sonuna Kadar Etkili Olacak

Meteo-France tarafından yapılan değerlendirmede, aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi. Tahminlere göre sıcak hava dalgası hafta sonuna kadar devam edecek.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve güneş altında uzun süre kalmamaları konusunda uyarılarda bulundu.