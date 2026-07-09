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Kaza, önceki gün saat 19.30 sıralarında Gölköy Mahallesi 53'üncü Sokak'ta meydana geldi. Nilüfer Y. (51) idaresindeki 34 NY 0075 plakalı cip, sokakta yürüyen Cansever Kartam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kartam savrulup, yola düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kartam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kartam, dün hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Nilüfer Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Nilüfer Y., adliyeye sevk edildi. Nilüfer Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.(DHA)

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