stanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini M.F.S.'nin yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Toplam 13 adrese gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, firari durumdaki 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İş İnsanlarını ve Esnafı Hedef Aldıkları İddiası

Soruşturmada, örgütün ticari işletme sahipleri ile mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı tespit edildi. Şüphelilerin, alacak-verecek anlaşmazlıklarında arabulucu gibi hareket ederek mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ise tehdit, baskı, cebir ve iş yeri kurşunlama gibi yöntemlerle para talep ettiği öne sürüldü.

Silah, Döviz ve Yüklü Miktarda Para Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 fişek ve 1 balistik yeleğin yanı sıra 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro ve 26 bin 900 dolar ele geçirildi.

Bunun yanında örgütsel dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Firari Şüpheliler Aranıyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.