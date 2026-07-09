YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

YÖK açıklamasında ayrıca, üniversitelerin farklı görüş ve inançların özgürce bir arada bulunduğu kurumlar olduğuna dikkat çekilerek, "Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz." denildi.