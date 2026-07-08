CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Silivri'de görülen İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının duruşmasının ardından yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlandığını savunarak mahkeme heyetine sert eleştiriler yöneltti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmayı takip eden Özgür Özel'e, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Dilek ve Selim İmamoğlu da eşlik etti.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun ilk günden bu yana savunmasını yapmak istediğini belirterek, mahkeme başkanının buna imkan tanımadığını iddia etti.

"Savunma hakkı kısıtlanıyor"

Özel, mahkeme başkanının davayı 9 Temmuz'da tamamlamak istediğini söylediğini aktararak, "Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suçlama bulunmasına rağmen savunması için yalnızca sınırlı süre tanınmak isteniyor. En evrensel hukuk kuralı savunma hakkının kısıtlanamayacağıdır" ifadelerini kullandı.

"Yargılamayı çoktan bitirdiğini itiraf etti"

Mahkeme başkanının tutumunu eleştiren Özel, yargılamaya ilişkin kararın önceden verildiğini öne sürerek, "Bugün yapılan açıklamalar, yargılamanın sonucunun önceden belirlendiği izlenimini oluşturuyor" dedi.

Özel, duruşmalarda yaşanan tartışmalar nedeniyle verilen araların da savunma süresinden düşülmeye çalışıldığını iddia ederek, bunun adil yargılanma ilkesine aykırı olduğunu savundu.

"İki ay daha tutuklu kalayım ama hakkım kısıtlanmasın"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme heyetine, "Savunmamı tam yapacaksam birkaç gün sürecek. Aksi halde celseyi erteleyin, iki ay daha tutuklu kalayım ama savunma hakkım kısıtlanmasın" dediğini aktardı.

203. madde tepkisi

Açıklamasında duruşma sırasında yaşanan gelişmelere de değinen Özel, savcının mahkemeye "203'ü uygula" yönünde talepte bulunduğunu öne sürdü. Özel, bunun İmamoğlu'nun duruşmadan çıkarılmasına yönelik bir girişim olduğunu iddia ederek, hakkında yeni bir soruşturma başlatılmasının da gündeme getirildiğini söyledi.