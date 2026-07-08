Kadıköy'deki evinde 15 Haziran'da hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedenine ilişkin Adli Tıp Kurumu incelemesi tamamlandı. Hazırlanan raporda, 35 yaşındaki oyuncunun alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.
İrtem'in cenazesi, ölümünün ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, babası Vural İrtem'e teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulunurken duygusal anlar yaşandı.
Ece İrtem, memleketi Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla birlikte Ece İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu kesinleşti.