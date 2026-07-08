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Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporla birlikte Ece İrtem'in ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu kesinleşti.

İrtem'in cenazesi, ölümünün ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, babası Vural İrtem'e teslim edildi. Oyuncu arkadaşları da Adli Tıp Kurumu önünde hazır bulunurken duygusal anlar yaşandı.

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