Bodrum Belediyesi tarafından sürdürülen "Denize En Çok Mavi Yakışır" deniz dibi temizlik etkinliğinin dokuzuncu etabı, Gündoğan Koyu'nda gerçekleştirildi.

Belediyenin gönüllü dalış ekipleri ile Green Rangers'ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda deniz tabanında biriken yaklaşık 410 kilogram katı atık toplanarak geri dönüşüme gönderildi.

Denizden şaşırtan atıklar çıkarıldı

Temizlik çalışmaları sırasında deniz dibinden cam ve plastik şişeler, metal parçaları, içecek kutuları, tek kullanımlık ürünler, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli evsel atıkların yanı sıra ağda makinesi, kamp sandalyesi, farklı araçlara ait lastikler ile deniz yaşamını tehdit eden hayalet ağlar çıkarıldı.

Toplanan atıklar, deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla kıyıda sergilendi.

Temizlik çalışmaları devam edecek

Etkinlikle deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması ve çevre konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenirken, deniz dibi temizlik çalışmalarının önümüzdeki hafta Türkbükü Koyu'nda devam edeceği bildirildi.