Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gönüllü Turizm Elçileri Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda davetli katıldı.

Proje kapsamında seçilen 330 gönüllü genç, yaz boyunca Tarihi Yarımada'nın farklı bölgelerinde yerli ve yabancı ziyaretçilere rehberlik yapacak.

Mehmet Ergün Turan: "İstanbul'un Kalbi Fatih'te Atıyor"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'un yaklaşık 8 bin 500 yıllık tarihi, stratejik konumu ve kültürel zenginliğiyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Turan, Tarihi Yarımada'nın Roma, Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerine başkentlik yaptığını vurgulayarak, Suriçi bölgesinin 10 bini aşkın tescilli kültür varlığıyla adeta yaşayan bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu ifade etti.

1.060 Başvurudan 330 Genç Seçildi

Projeye 1.060 gencin başvurduğunu belirten Turan, yazılı ve sözlü sınavların ardından 250'si İngilizce, 80'i ise farklı yabancı dillerde görev yapacak toplam 330 Turizm Elçisi'nin belirlendiğini açıkladı.

Göreve başlamadan önce gençlerin, tarihçi Ahmet Anapalı rehberliğinde Tarihi Yarımada'nın tarihi ve kültürel değerlerine ilişkin kapsamlı bir eğitim programına katıldığını söyledi.

8 Farklı Bölgede Turistlere Rehberlik Edecekler

Turizm Elçileri, 1 Temmuz itibarıyla görevlerine başladı. Gençler, 4 Eylül'e kadar şu noktalarda ziyaretçilere destek verecek:

Ayasofya

Sultanahmet Meydanı

Gülhane Parkı

Divanyolu

Beyazıt-Süleymaniye

Eminönü

Yedikule Hisarı

Balat

Görev süresini başarıyla tamamlayan gönüllülere katılım belgeleri 5 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek.

"Gençlerimiz Fatih'i ve Türkiye'yi Temsil Edecek"

Mehmet Ergün Turan, projenin yalnızca turistlere yön gösteren bir uygulama olmadığını belirterek, "Her bir gencimizin güler yüzü, nezaketi ve bilgi birikimiyle Fatih'i, İstanbul'u ve ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Bu proje aynı zamanda gençlerimizin tarihine sahip çıkan gönüllü kültür elçileri olarak yetişmesine katkı sunuyor." dedi.

Şekip Avdagiç: "Fatih'in Her Köşesi Ayrı Bir Hikâye Barındırıyor"

Şekip Avdagiç ise konuşmasında gençlere İstanbul'un tarihi yapıları ve kültürel mirası hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini anlattı.

Avdagiç, gönüllülerin Ayasofya, Sultanahmet Camii, Milyon Taşı, Dikilitaş ve Süleymaniye gibi tarihi eserlerin hikâyelerini ziyaretçilerle paylaşmasının İstanbul'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Gönüllü Gençlerden Teşekkür

Turizm gönüllü elçileri Hüseyin Tuna Karaman ve Selen Kaya da projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, uygulamanın yabancı dil becerilerini geliştirmelerine, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmalarına ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirtti.