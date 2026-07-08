Kaza, saat 01.30 sıralarında Muratlı-Tekirdağ kara yolu Yeşilsırt Mahallesi İncirbörek mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR'ın henüz belirlenemeyen nedenle çekicisinden ayrılan dorsesi devrilerek yolu kapattı. Aynı yönde ilerleyen 3 araç, yola savrulan dorse nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.

Plakaları ve sürücü bilgileri henüz belirlenemeyen iki araç çarpışırken, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ferit Baldız yönetimindeki 59 AOJ 243 plakalı hafif ticari araç bariyere çarptı.

Araçta sıkışan 3 kişi kurtarılamadı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ferit Baldız, kızı Gizem Baldız ve yeğeni Buse Naz Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Devrilen TIR dorsesi ve kazaya karışan araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.