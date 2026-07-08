Şanlıurfa'da çiftçi kılığına girerek traktörün gizli bölmesinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti suçlarından işlem gören, mayıs ayında cezaevinden tahliye edilen şüpheliyi takibe aldı.
Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takipte, şüphelinin dikkat çekmemek amacıyla çiftçi gibi davrandığı ve kullandığı traktörün römorkundaki özel bölmede uyuşturucu taşıdığı belirlendi.
Narkotik ekiplerinin durdurduğu traktörde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada römorkun alt kısmında hazırlanmış gizli bölme tespit edildi. Bölmede 43 parça halinde toplam 25 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.