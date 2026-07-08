Çankaya Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda ilçenin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kızılay Merkez'den Doğukent Bulvarı'na, Dodurga Mahallesi'nden Dikmen Mahallesi'ne kadar farklı bölgelerde yeni fidanları toprakla buluşturuyor.

Yeşil Alanlar Artırılıyor

Yürütülen çalışmalarla hem mevcut yeşil alanların güçlendirilmesi hem de kentin doğal dokusunun korunması amaçlanıyor. Belediye, çevreye duyarlı kentleşme anlayışı kapsamında ağaçlandırma faaliyetlerine devam ederken, ilçenin daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevreye kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.