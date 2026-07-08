Karabük'te, polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu öğrenilen sürücü Y.Ç.'ye 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 107'nci Sokak'ta denetleme yapan polisler, Y.Ç. yönetimindeki 06 EJL 836 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.'nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.