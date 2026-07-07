Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burhanettin Duran, Şam'da yaşanan bombalı saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, terörün hiçbir şekilde meşru görülemeyeceğini ifade etti.

"Terör, Bölgenin Ortak Geleceğine Yönelik Bir Tehdit"

Duran paylaşımında, "Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum. Suriye'nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye'nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir meşruiyeti olamaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Suriye'nin İstikrarını Desteklemeyi Sürdürecek

Açıklamasında Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına yönelik desteğinin devam edeceğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.

Duran, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'nin kalıcı istikrar ve güvenliğine yönelik çabaları desteklemeyi ve Suriye halkıyla dayanışma içinde olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen bombalı saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.



Suriye’nin huzurunu, güvenliğini ve istikrarını hedef alan her türlü terör eylemi, yalnızca Suriye’nin değil, bölgemizin ortak geleceğine yönelik bir tehdittir. Şiddetin ve terörün hiçbir… — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 7, 2026