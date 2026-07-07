Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kanat oyuncusu Aral Şimşir'i kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Genç futbolcu, havalimanında yaptığı açıklamalarda Trabzonspor'u tercih etme nedenini ve hedeflerini anlattı.

"Trabzonspor'u Tercih Etmek Hiç Zor Olmadı"

Trabzonspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Aral Şimşir, transfer sürecinin kendisi için oldukça kolay geçtiğini belirtti.

"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle yerlere gelmek için çok çalıştım. Trabzon olduğu için de çok mutluyum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp ve çok iyi bir takıma sahip. Zaten 5 yıldır beni istiyorlardı. Trabzonspor'u tercih etmek benim için hiç zor olmadı."

Aral Şimşir Hangi Mevkide Oynuyor?

Genç futbolcu, kendisini en rahat hissettiği pozisyonların sol kanat ve 10 numara olduğunu ifade etti.

Şimşir, "O pozisyonlarda oynamayı çok seviyorum. Uzun zamandır bu bölgelerde oynuyorum ve kendimi en iyi oralarda hissediyorum" diyerek teknik ekibe önemli bir mesaj verdi.

Hedefi Gol ve Asist Katkısı

Trabzonspor formasıyla başarılı bir sezon geçirmek istediğini söyleyen Aral Şimşir, takımına gol ve asist katkısı vermeyi hedeflediğini belirtti.

Milli takım hedefinden de bahseden genç oyuncu, hem kulüp hem de milli forma altında en iyi performansını sergilemek istediğini söyledi.

Paul Onuachu Sözleri Dikkat Çekti

Trabzonspor kadrosunun çok kaliteli isimlerden oluştuğunu dile getiren Aral Şimşir, özellikle Paul Onuachu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Paul Onuachu'yu Midtjylland'dan tanıyorum. Savic gibi çok büyük kulüplerde oynamış isimler var. Trabzonspor çok kaliteli bir takım. Onuachu'ya gol attırmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Taraftarlara Mesaj Gönderdi

Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılayan bordo-mavili taraftarlara teşekkür eden genç futbolcu, desteklerinin karşılığını sahada vermek istediğini söyledi.

"Buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Onlara sahada elimden gelenin en iyisini yaparak karşılık vermek istiyorum."

Aral Şimşir 58 Numaralı Formayı Giyecek

Trabzonspor'un yeni transferi Aral Şimşir, bordo-mavili takımda 58 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.