Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamaya göre, Serdar Saatçı'nın kesin transferi konusunda Çorum FK ile anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında Çorum FK, Trabzonspor'a 500 bin euro + KDV tutarında sözleşme fesih bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Sonraki Satışından da Pay Alacak

Transfer anlaşmasında dikkat çeken bir diğer madde ise sonraki satış payı oldu. Buna göre, Çorum FK'nın Serdar Saatçı'yı ilerleyen dönemde başka bir kulübe transfer etmesi halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 50'si Trabzonspor'a ödenecek.

Serdar Saatçı ile Sözleşme Karşılıklı Feshedildi

Trabzonspor, 5 Eylül 2024 tarihinde imzalanan ve 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Serdar Saatçı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini de duyurdu. Kulüp, futbolcuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini bildirdi.

Serdar Saatçı'nın Yeni Takımı Çorum FK Oldu

Bu transferle birlikte Serdar Saatçı kariyerine Çorum FK formasıyla devam edecek. Trabzonspor ise hem bonservis geliri elde ederken hem de oyuncunun olası sonraki transferinden önemli bir pay alma hakkını elinde bulunduracak.