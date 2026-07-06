Günlerdir 7-8 Temmuz 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne ilişkin farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan açıklamalar yapıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; zirvenin başta uluslararası diplomasi anlamında önemine vurgu yapılırken, çeşitli yönlerden konunun öneminin altı çizildi.

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak ise, NATO Zirvesi’ni gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirdi. Zirvenin, Ankara’nın ekonomik, ticari ve uluslararası marka değerini yükseltecek önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Sarıtoprak, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“TÜM DÜNYANIN GÖZLERİ ANKARA’DA”

Hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda tüm dünyanın gözlerinin Ankara’ya çevrildiğini belirten Başkan Sarıtoprak, “Böylesi büyük bir organizasyon otellerden, restoranlara, ulaşımdan, perakendeye, lojistikten, perakendeye, lojistikten, tanıtım sektörüne kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturur. Ve en önemlisi de Ankara’nın, Dünyanın siyasi ve ekonomik karar vericilerinin gündemine güçlü bir şekilde taşır. Bu zirveyi sadece 2 günlük bir toplantı olarak düşünmemek gerekir. Yeni yatırımların, uluslar arası iş birliklerinin ve ekonomik diplomasinin başlangıç noktası olarak değerlendirmek gerekir. Ankara, artık sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti değil, uluslar arası diplomasinin, teknolojinin ve yatırımlarında önemli bir merkezi olarak bilinecektir.” diye konuştu.

“ZİRVELER İKİ GÜN SÜRER AMA DOĞRU DEĞERLENDİRİLİRSE YILLARCA İZİ KALIR”

Başkan Sarıtoprak, ülkelerde yapılan bu tarz zirvelerin bir iki gün süreceğini ancak doğru bir şekilde değerlendirildiği zaman yıllarca anılacağını dile getirdi. Sarıtoprak, şöyle devam etti: “Zirvenin oluşturacağı küresel görünürlük, şehrimizin geleceğine yapılmış stratejik bir yatırımdır. Zirveler iki gün sürer, doğru değerlendirilirse ekonomiye bıraktığı iz yıllarca yaşar. İş dünyası olarak beklentimiz, bu uluslararası ilginin kalıcı ekonomik kazanımlara, yeni yatırımlara, ihracat bağlantılarına ve istihdama dönüşmesidir. Türkiye bu zirveyi büyük bir ekonomik sıçrama fırsatına dönüştürmelidir. Ankara’nın bunu başaracağına inanıyoruz. Son sözüm, Ankara’nın yükselişi, sadece başkentin değil, Türkiye’nin itibarının, üretiminin ve umudunun yükselişidir.”

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