Diyarbakır'da eşi Dilan Aslan'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Abdulvahap Aslan hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

Olay 31 Mart'ta meydana geldi

Olay, 31 Mart 2025 gecesi Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde yaşandı. İntihar ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 4 çocuk annesi Dilan Aslan'ın silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemede Aslan'ın yanında bir tabanca ve boş kovan bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Abdulvahap Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık ağırlaştırılmış müebbet istedi

Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasını tekrar ederek sanığın "kadın olan eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, olayın tasarlanarak gerçekleştirildiğini savunarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık suçlamaları reddetti

Sanık Abdulvahap Aslan ise savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, eşini öldürmediğini öne sürdü ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı da dosyadaki tanık beyanlarına itiraz ederek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkemeden indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme heyeti, Abdulvahap Aslan'ın "eşe karşı kasten öldürme" suçunu işlediğine hükmederek indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık ayrıca, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sonrası "Yaşasın adalet" dedi

Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Dilan Aslan'ın annesi Şadiye D., mahkeme kararını "Yaşasın adalet" sözleriyle karşıladı.