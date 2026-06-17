Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimleri destek verdi.
15 Haziran sabahı gerçekleştirilen çalışmalarda, Hevsel Bahçeleri ve çevresindeki 6 sektörel alan ile su debisinin oluşturduğu adacıkların bulunduğu 23 farklı noktada detaylı arama yapıldı.
12 Binin Üzerinde Kenevir Ele Geçirildi
Ekiplerin yürüttüğü aramalarda toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ele geçirilen kenevirler, bulundukları bölgelerde güvenlik önlemleri altında imha edildi.
Yetkililer, operasyon sayesinde yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk ve esrar üretiminin engellendiğini açıkladı.
Soruşturma Devam Ediyor
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Güvenlik güçlerinin bölgede yürüttüğü çalışmaların sürdüğü öğrenildi.