Yerel seçimlerin ardından Tire Belediye Başkanı olarak görevine başlayan Okuroğlu'nun istifa kararı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

Hayati Okuroğlu Kimdir?

22 Ağustos 1985 tarihinde İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Hayati Okuroğlu, eğitim hayatına doğduğu ilçede başladı. Yükseköğrenim sürecinde farklı alanlarda eğitim alan Okuroğlu; Dumlupınar Üniversitesi'nde İthalat-İhracat, Anadolu Üniversitesi'nde İşletme ve Yerel Yönetimler, Ege Üniversitesi'nde ise İktisat eğitimi aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğrenimini sürdürmektedir.

Üniversite yıllarında iş hayatına adım atan Okuroğlu, mali müşavirlik stajını tamamladıktan sonra merkezi Tire'de bulunan Okuroğlu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Limited Şirketi'ni kurdu. Mesleki çalışmalarının yanı sıra Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak eğitim faaliyetlerinde de bulundu.

Siyasi Kariyeri

Siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Okuroğlu, gençlik kolları başkanlığı, parti okulu eğitmenliği ve ilçe başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca Millet İttifakı döneminde seçim koordinasyon çalışmalarında görev aldı ve CHP Tire İlçe Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Tire Belediye Başkan adayı olarak yarışan Okuroğlu, seçimi kazanarak 5 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını aldı ve belediye başkanlığı görevine başladı.

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Okuroğlu'nun siyasi yol haritasına ilişkin önümüzdeki süreçte nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor.