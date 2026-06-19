YKS’ye hazırlanan öğrencilerin uzun soluklu ve yoğun bir çalışma dönemini tamamladığını belirten Faruk Güler, gençlerin gösterdiği sabır, azim ve gayretin takdire değer olduğunu ifade etti. Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar dileyen Güler, sınav sürecinin sağlıklı ve huzurlu geçmesini temenni etti.

“Her Gencimizin Emeği ve Hayali Çok Kıymetli”

YKS’nin öğrencilerin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Güler, gençlerin değerinin yalnızca sınav sonuçlarıyla ölçülemeyeceğini söyledi.

Güler açıklamasında, “YKS’ye girecek tüm öğrencilerimizin sınavlarını sakin, dikkatli ve kendilerine güvenerek tamamlamalarını diliyorum. Her bir gencimizin hayali, emeği ve geleceğe dair umudu bizler için çok kıymetlidir. Gençlerimizin emeklerinin güzel sonuçlarla karşılık bulmasını temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ailelere de Teşekkür Etti

Sınav sürecinde ailelerin de önemli fedakârlıklar gösterdiğini belirten Güler, çocuklarının yanında olan ve onlara destek veren velilere teşekkür etti.

Güler, “Evlatlarının yanında olan, onlara moral veren ve desteklerini esirgemeyen tüm ailelerimize kolaylıklar diliyorum. Hafta sonu yapılacak YKS’nin öğrencilerimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyor, sınava girecek tüm gençlerimize başarı ve zihin açıklığı diliyorum.” dedi.