Kabul edilen maddelere göre Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilan ve reklam yayımlayan veya bu hakkı elde etmek için bekleme sürecinde bulunan internet haber sitelerinin yükümlülüklerini belirleyecek. Kurum; haber sayısı, içerik yapısı, çalışan kadrosu, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterler üzerinden inceleme ve tespitlerde bulunabilecek.

Düzenleme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen gazete, dergi ve internet haber sitelerine ihlalin ağırlığına göre 1 ila 10 gün arasında resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza süreleri kademeli olarak artırılacak. Birden fazla ihlal durumunda cezalar birleştirilebilecek ancak toplam ceza süresi 60 günü aşamayacak. Kuruluşlar, verilen cezalara karşı yargı yoluna başvurabilecek.

TCMB Personeline Yeni Disiplin Sistemi

Teklifte, TCMB personeline yönelik disiplin hükümleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre disiplin cezaları; uyarma, kınama, kısa süreli ücret kesintisi, uzun süreli ücret kesintisi ve işe son verme şeklinde sıralanacak.

Disiplin soruşturmasının yürütülmesi, savunma hakkının kullanılması, disiplin kurullarının görev ve yetkileri, itiraz süreçleri, zamanaşımı hükümleri ve görevden uzaklaştırma tedbirlerine ilişkin ayrıntılar TCMB tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Elektronik Tebligat Zorunluluğu Genişliyor

Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikle kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari ve mesleki kazanç elde edenler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Bu kişiler için tebligatlar elektronik ortamda yapılabilecek.

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan vatandaşlar sistemden muaf tutulurken, 65 yaşını dolduran kişiler talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek. Elektronik ortamda yapılan tebligatlar ise gönderim tarihini izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Akaryakıt ve LPG Sektöründe Teminat Yetkisi Artıyor

Düzenleme kapsamında akaryakıt, LPG ve benzeri lisansa tabi piyasalarda faaliyet gösteren mükellefler için vergi tahsilat güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede idarenin teminat tutarını artırma yetkisi mevcut uygulamadaki 2 kat sınırından 5 kat sınırına çıkarılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda teklif üzerindeki görüşmelerin ilerleyen günlerde de sürmesi bekleniyor.