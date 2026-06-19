

DOSYA NO : 2025/913 Esas

KARAR NO : 2026/370

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/04/2026 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1, 191/1, 191/1, 191/1 maddesi gereğince 2 YIL 1 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1)-SÜRESİZ cezası ile cezalandırılan Hasan ve Kudret kızı, 06/08/2000 doğumlu, Çankırı, Ilgaz, Hacıhasan mah/köy nüfusuna kayıtlı GAMZE TABAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin trajı 50.000 'nin üzerinde bir gazetede ve yerel internet haber sitelerinin birinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15.06.2026