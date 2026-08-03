İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Atakan Çelik ile bir araya geldi.

Görüşmede, Basın İlan Kurumu'nun faaliyetleri, yerel basının gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ve medya sektöründeki güncel gelişmeler masaya yatırıldı.

Yerel basının güçlendirilmesi ele alındı

Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanında yürütülen eğitim programları, saha ziyaretleri ve paydaşlarla geliştirilen iş birlikleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Yerel medyanın kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik projeler de değerlendirildi.

Dijital dönüşüm ve nitelikli habercilik vurgusu

Toplantıda, dijital dönüşüm sürecinde yerel basının sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, nitelikli haberciliğin desteklenmesi ve Basın İlan Kurumu'nun sektöre rehberlik eden çalışmaları ele alındı. Yerel medyanın daha güçlü, kurumsal ve rekabetçi bir yapıya kavuşması için yürütülen faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.

Çelik'ten teşekkür mesajı

Ziyaretin sonunda Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumun sahadaki çalışmalarına verdiği destek ve katkılar dolayısıyla teşekkür etti.