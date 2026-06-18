Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan Öz, hastalığın kene temasıyla veya kenenin tutunmasıyla bulaşabildiğini ifade etti. KKKA’nın ayrıca hastalığı taşıyan hayvanların ya da hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla da geçebileceğine dikkat çekti.

Hastalığın bazı kişilerde belirti göstermeden ilerleyebildiğini belirten Öz, bazı vakalarda ise ağır enfeksiyonlara neden olabildiğini söyledi.

Kene Riski Kırsal Alanlarda Artıyor

Kenelerin özellikle kırsal bölgeler, otluk ve çalılık alanlar, orman kenarları, tarla, bağ, bahçe ve piknik alanlarında görülebildiğini belirten Öz, hayvanların bulunduğu ortamlarda kene riskinin arttığını vurguladı.

Kene tutunması halinde paniğe kapılmadan hareket edilmesi gerektiğini belirten Öz, şu uyarılarda bulundu:

“Kene vücuda temas ettiği zaman telaşlanmamak gerekiyor. Kesinlikle çıplak elle temas etmememiz gerekiyor. Keneyi çıkaracaksak ince uçlu bir cımbızla, cilde en yakın noktadan sabit bir kuvvetle çıkarmalıyız.”

Öz, cımbız bulunmaması halinde eldiven, poşet veya bez kullanılarak müdahale edilebileceğini belirterek, kenenin vücutta kaldığı sürenin hastalık riskini artırabileceğini ifade etti.

Kenenin Üzerine Kolonya ve Alkol Dökülmemeli

Kenenin ezilmesi, parçalanması veya patlatılmasının doğru olmadığını vurgulayan Öz, kenenin üzerine kolonya, alkol, gaz yağı dökülmesi ya da sigara, kibrit gibi yöntemlerle çıkarılmaya çalışılmaması gerektiğini söyledi.

Kırsal Alan Sonrası Vücut Kontrolü Önemli

Tarla, bahçe, piknik alanı ve kırsal bölgelerden dönüşte vücudun dikkatlice kontrol edilmesi gerektiğini belirten Öz, özellikle:

Kulak arkası

Koltuk altı

Kasık bölgesi

Diz arkası

Saçlı deri

bölgelerinin incelenmesini önerdi.

Çocukların da aynı şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirten Öz, kene çıkarıldıktan sonra 10 gün boyunca ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu belirtilerin görülmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade eden Öz, kene riski bulunan bölgelere giderken vücudu örten kıyafetlerin tercih edilmesinin korunmada önemli olduğunu kaydetti.