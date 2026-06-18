Edinilen bilgilere göre DEM Parti, kongre öncesinde düzenleyeceği merkezi konferansla yeni döneme ilişkin siyasi yol haritasını şekillendirmeyi hedefliyor. Konferansta parti politikaları, örgütlenme çalışmaları ve güncel siyasi gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kongre hazırlıkları kapsamında parti bünyesinde tüzük ve program değişikliği çalışmaları için de alt komisyonlar oluşturuldu. Komisyonların hazırlayacağı rapor ve önerilerin, kongrede delegelerin değerlendirmesine sunulacağı belirtildi.

DEM Parti'nin 20 Eylül'de yapılacak kongresinde yeni dönem stratejilerinin yanı sıra parti programında ve tüzüğünde yapılması planlanan değişikliklerin de karara bağlanması bekleniyor. Kongrenin, partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasi hattın belirlenmesi açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.