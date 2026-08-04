Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yol bakım ve onarımından çevre düzenlemelerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarla, ilçe sakinlerine daha güvenli ve konforlu yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Belediye ekipleri; asfalt serimi, asfalt yama ve kazıma, tretuvar yapımı, bordür onarımı, hafriyat kaldırma, kilit taşı döşeme ile beton ve bordür üretimi gibi hizmetleri eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Mahallelerde Yoğun Çalışma Programı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen program kapsamında GİMAT Bölgesi, Yenimahalle Merkez, Yunus Emre, Emniyet, Batı Sitesi ve Çakırlar mahallelerinde asfalt bakım ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İvedik ve Karacakaya mahallelerinde hafriyat ile moloz kaldırma işlemleri devam ederken, Mermerciler Sitesi, Kuzey Yıldızı ve İvedik mahallelerinde çevre düzenleme ve alan temizliği çalışmaları yapılıyor. Ergazi, Yeşilevler, Barıştepe ve Esentepe mahallelerinde ise kilit taşı döşeme ile bordür bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor.

Fethi Yaşar: "Vatandaşlarımızın Taleplerini Önceliyoruz"

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, altyapı yatırımlarının ilçe genelinde planlı şekilde sürdüğünü belirterek, vatandaşların taleplerini dikkate alarak hizmet ürettiklerini ifade etti.

Yaşar, "İlçemizin ihtiyaç duyulan bölgelerinde asfalt serimi, tretuvar yapımı ve bordür yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, hem ulaşım güvenliğini artırmak hem de vatandaşlarımızın daha temiz ve düzenli sokaklarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için gece gündüz demeden görev yapıyor. Yenimahalle'de ulaşımın aksamaması ve altyapının daha güçlü hale gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.