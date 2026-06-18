İş, medya, moda, kültür-sanat ve yeme-içme sektöründen birçok önemli ismin katıldığı davette, 2026 yılında yayımlanacak yeni edisyonun detayları paylaşıldı.

Geceye; Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Şölen CEO’su Erdoğan Çoban ve eşi Selen Çoban, OBERON PR & Event Ajans Başkanı İsmail Polat, İstinyePark Genel Müdürü Nilgün Dil, Clove Kurucu Ortakları Başak Soykan, Yaprak Baltacı ve Emre Şen’in yanı sıra gastronomi ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında ayrıca Sevil Wittmann ve Richard Wittmann, Ali Başman, Arda İpek, Bahar Akbulut, Benjamin Harvey, Cevza Başman, Dilek Hanif, Elif Ergu, Esra Evci Atay, Fatoş Karahasan, Gamze İneceli İpek, Gözde Savaş, İpek İzci, Kubilay Sakarya, Mehmet Karaca ve Melek Karaca, Mensur Akgün, Metin Süerkan, Murat Güloğlu, Rana Korgül, Selçuk Tümay ve Evin Tümay, Selda Tokat, Serhat Şengül, Serkan Ennaç, Sinem Çapraz, Şelale Kadak, Teoman Hünal ve Lale Hünal ile Yonca Ebüzziya gibi isimler yer aldı.

İncili Gastronomi Rehberi 2026’da Daha Geniş Bir Kapsamla Hazırlanıyor

Değerlendirme ve derecelendirme sistemiyle hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi, 2026 yılında da Hürriyet, Karaca ve Jumbo iş birliğiyle; Şölen ve Unilever Food Solutions destekleriyle gastronomi tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Yıl sonunda sekizinci edisyonuyla raflarda yerini alacak rehber, yeni dönemde kapsama alanını genişletecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Adana’nın yanı sıra Muğla’nın Bodrum, Fethiye ve Marmaris ilçeleri de değerlendirme sürecinde yer alacak.

Ayrıca 2023 deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya kentleri de bu yıl projeye dahil edilerek Türkiye gastronomisinin farklı bölgelerindeki lezzet duraklarının görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

İncili Gastronomi Rehberi’nin sekizinci edisyonu, Türkiye’nin gastronomi kültürünü daha geniş bir coğrafyada keşfetmeyi amaçlıyor.