CHP’de kurultay sürecinin ardından yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı yoluna gitti.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada Beker’i hedef alarak “militan toplamak” ve “olay çıkarmak”la suçladığı iddia edildi. Bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Beker, hukuki süreç başlattı.

Beker’in avukatı tarafından yapılan başvuruda, söz konusu ifadelerin müvekkilinin itibarını zedelediği ve kamuoyu önünde hedef gösterilmesine neden olduğu belirtilerek Kılıçdaroğlu hakkında kamu davası açılması talep edildi.