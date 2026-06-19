Dün gün içerisinde 80,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, seansı 79,85 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.29 itibarıyla ise Brent petrol yüzde 0,6 değer kazanarak 80,30 dolardan işlem gördü. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 77,49 dolardan alıcı buldu.

ABD-İran Görüşmelerine İlişkin Belirsizlik Fiyatları Destekliyor

Piyasalarda dikkatler ABD ile İran arasında imzalanan ve savaşın sona erdirilmesini öngören mutabakatın uygulanma sürecine çevrildi. Tarafların bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında gerçekleştirmesi planlanan toplantının iptal edilmesi, yatırımcıların risk algısını artırdı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bürgenstock'ta düzenlenmesi planlanan görüşmelerin gerçekleştirilmeyeceği belirtilirken, Beyaz Saray ise İran ile teknik görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre ziyaretinin ertelenmesi, sürece ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Orta Doğu'da Süren Gerilim Petrol Piyasasını Etkiliyor

Bölgedeki jeopolitik gelişmeler de enerji piyasalarının gündeminde yer alıyor. İsrail ordusunun, ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere yönelik hava ve topçu saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki güvenlik risklerinin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri canlı tuttuğunu ve bunun petrol fiyatları üzerinde destekleyici etki yarattığını belirtiyor.

Trump'ın Açıklamaları Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın askeri açıdan tamamen mağlup edildiğini savunması ve başkanın güç kullanma yetkisine ilişkin herhangi bir sınır görmediğini ifade etmesi de piyasalarda yakından takip edildi.

Trump'ın açıklamalarının, ABD-İran ilişkilerinin geleceğine dair belirsizlikleri artırdığı ve yatırımcıların temkinli pozisyon almasına neden olduğu değerlendiriliyor.

Brent Petrolde Teknik Seviyeler

Piyasa analistlerine göre Brent petrolde teknik görünümde 81,19 dolar seviyesi önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 78,79 dolar seviyesi destek olarak takip ediliyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran ilişkilerine yönelik haber akışının, petrol fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.