İsviçre Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bürgenstock'daki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklama, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi.

İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve iki ülke arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını açıklamıştı.

"İslamabad Mutabakatı" olarak adlandırılan mutabakat zaptı, 18 Haziran'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat kapsamında Lübnan dahil olmak üzere çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi önemli maddeler yer alıyor.

Taraflar arasında imzalanan mutabakatın ardından, nihai anlaşmaya ulaşılması amacıyla İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması başta olmak üzere çeşitli konularda 60 günlük yeni bir müzakere sürecinin başlaması bekleniyordu. Ancak Bürgenstock'ta yapılması planlanan toplantının iptal edilmesi, sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Görüşmelerin iptal edildiği haberinin ardından küresel piyasalarda sert satışlar yaşanırken, yatırımcılar İran-ABD hattında yaşanan son gelişmelerin diplomatik sürece etkilerini yakından takip ediyor.