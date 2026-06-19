Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen Cam ve Resim Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, cam işleme sanatından resim çalışmalarına kadar birçok farklı eser yer alırken, kursiyerlerin yaratıcılıklarını yansıtan çalışmalar ziyaretçilerden tam not aldı.

Farklı tekniklerin kullanıldığı eserler, sanata ilgi duyan Başkentlilere çeşitli sanat dallarını bir arada görme fırsatı sunuyor.

Alevli Cam Gösterisi Dikkat Çekti

Serginin açılış programında yalnızca eserler değil, canlı sanat performansları da büyük ilgi gördü. Özellikle düzenlenen "Alevli Cam Atölyesi", ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Atölye kapsamında katılımcılar, camın yüksek ısı altında nasıl şekillendirildiğini ve sanat eserine dönüştürüldüğünü uygulamalı olarak izleme imkânı buldu. Cam sanatına dair gerçekleştirilen canlı gösteri, sergiye gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sergi 20 Haziran'a Kadar Açık

Cam ve Resim Sergisi, 16-20 Haziran tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Ücretsiz olarak gezilebilen sergi, sanatla iç içe vakit geçirmek isteyen tüm Başkentlileri ağırlamayı sürdürecek.