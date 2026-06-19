Kaza, akşam saat 19.15 sıralarında İzmir-Uşak kara yolunun Kula ilçesi Kavacık rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde bulunan Nadir Salmanov yönetimindeki tiner yüklü TIR, önünde ilerleyen Osman Aktaş'ın kullandığı TIR ile Rüstem B. idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tiner yüklü TIR yol kenarındaki tarlaya devrilirken, diğer TIR yan yatarak kara yolunu ulaşıma kapattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Aytekin Akkaya ile TIR sürücüsü Nadir Salmanov'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Rüstem B., araçta bulunan Bülent K. ve Adem K. ile diğer TIR'ın sürücüsü Osman Aktaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Aytekin Akkaya ve Nadir Salmanov'un cenazeleri hastane morguna götürüldü.

Öte yandan devrilen TIR ve yola saçılan malzemeler nedeniyle İzmir-Uşak kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık üç saat süren çalışma ve temizlik faaliyetlerinin ardından yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.