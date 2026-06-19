ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan YKS'ye toplam 2 milyon 425 bin 628 aday başvurdu. Sınav, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde ve 254 sınav merkezinde uygulanacak.

TYT'ye 2,4 Milyondan Fazla Aday Katılacak

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. TYT oturumuna 2 milyon 425 bin 628 aday katılacak.

AYT ve YDT Başvuru Sayıları Açıklandı

21 Haziran Pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için 1 milyon 627 bin 960 aday başvuru yaptı. Aynı gün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 203 bin 639 aday katılacak.

YDT başvuru dağılımı şu şekilde:

İngilizce: 195 bin 51 aday

Arapça: 4 bin 178 aday

Almanca: 2 bin 550 aday

Rusça: 941 aday

Fransızca: 919 aday

En Genç Aday 16, En Yaşlı Aday 87 Yaşında

2026 YKS'de dikkat çeken veriler arasında aday yaş dağılımı da yer aldı. Bu yıl sınava giren en genç aday 16 yaşında, en yaşlı aday ise 87 yaşında.

Ayrıca sınava:

İlk kez giren aday sayısı: 921 bin 248

İkinci kez giren aday sayısı: 665 bin 113

Üçüncü kez giren aday sayısı: 447 bin 67

Dördüncü kez giren aday sayısı: 198 bin 904

Beşinci ve üzeri kez giren aday sayısı: 193 bin 296

olarak kayıtlara geçti.

Kadın Aday Sayısı Erkekleri Geçti

YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 324 bin 509'unu kadınlar, 1 milyon 101 bin 119'unu erkekler oluşturdu. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 741 olarak açıklandı.

15 Binin Üzerinde Engelli Aday Sınava Girecek

Bu yıl YKS'ye 15 bin 360 engelli aday başvurdu. ÖSYM, engelli adayların sınav sürecini sorunsuz geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlanacak.

Dört İlçede İlk Kez YKS Düzenlenecek

2026 YKS kapsamında ilk kez şu ilçelerde sınav merkezi oluşturuldu:

Gazipaşa (Antalya)

Ilgın (Konya)

Kuşadası (Aydın)

Of (Trabzon)

Bu ilçelerdeki adaylar ilk kez kendi bölgelerinde YKS heyecanı yaşayacak.

600 Binden Fazla Görevli Sınavda Yer Alacak

Sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için üç oturumda toplam 600 binden fazla görevli görev yapacak. Ayrıca yaklaşık 50 bin emniyet personeli de sınav güvenliği için sahada olacak.

YKS Adayları İçin Kritik Uyarılar

ÖSYM, adaylara sınav günü için önemli hatırlatmalarda bulundu:

Sınav binalarına girişler sınav saatinden 15 dakika önce sona erecek.

sona erecek. Adayların sınav giriş belgesi ile fotoğraflı kimliklerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Kimliğini kaybeden veya kimlik bilgilerinde eksiklik bulunan adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık olacak.

Fotoğrafsız nüfus cüzdanları sınav girişinde geçerli sayılmayacak.

YKS 2026 Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 YKS, hafta sonu boyunca üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Üniversite hayali kuran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarında başarılı olmak için ter dökecek.