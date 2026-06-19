Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Uber’in, Getir Perakende Lojistik AŞ’ye ait çevrim içi yemek siparişi ve teslimatı hizmetleri ile çevrim içi hızlı tüketim malları siparişi ve teslimatı faaliyetlerinin tek kontrolünü devralmasına izin verildi.

Devralma Taahhütlerle Onaylandı

Rekabet Kurulu tarafından verilen onay, Uber Technologies Inc. tarafından sunulan kapsamlı taahhüt paketi doğrultusunda gerçekleşti. Kurul, işlemin rekabet üzerindeki etkilerini değerlendirirken şirket tarafından sunulan yatırım ve büyüme planlarını da dikkate aldı.

Devralma kapsamında Uber, Türkiye’de faaliyet gösteren çevrim içi yemek siparişi, teslimat ve hızlı ticaret alanlarındaki operasyonları güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye’ye 500 Milyon Dolarlık Yatırım Taahhüdü

Açıklamada öne çıkan en önemli detaylardan biri, Uber Technologies Inc.’in Türkiye’ye yönelik 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü oldu.

Söz konusu yatırımın;

Yüksek nitelikli istihdamın artırılmasına,

Yerel mühendislik ve yazılım geliştirme kabiliyetlerinin güçlendirilmesine,

Türkiye’nin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlanmasına,

Teknoloji ve altyapı yatırımlarının desteklenmesine,

önemli katkılar sunmasının beklendiği belirtildi.

Dijital Ekosisteme Katkı Bekleniyor

Uzmanlar, Uber’in yatırım planının Türkiye’nin teknoloji ekosistemi açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini değerlendiriyor. Özellikle yazılım geliştirme, lojistik teknolojileri ve dijital platform hizmetleri alanlarında yeni yatırımların sektörel büyümeyi destekleyebileceği ifade ediliyor.

Devralma işlemiyle birlikte çevrim içi yemek siparişi ve hızlı teslimat sektörlerinde rekabet dinamiklerinin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.

Gerekçeli Karar Daha Sonra Yayımlanacak

Rekabet Kurulu, devralma işlemine ilişkin gerekçeli kararın ilerleyen günlerde kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Kararın yayımlanmasıyla birlikte işlemin rekabet hukuku açısından detaylı değerlendirmeleri de kamuoyuyla paylaşılacak.