7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, şehir genelinde geniş çaplı trafik düzenlemelerine gidildi. Zirve süresince güvenlik gerekçesiyle birçok ana arter ve bağlantı yolu araç trafiğine kapalı olacak.

Ankara’da Kapatılacak Cadde ve Bulvarlar

Zirve kapsamında trafiğe kapatılacak yollar arasında Çevre Yolu’nun Özal Bulvarı varyantları ile Ankara Bulvarı varyantları arasındaki bölümün yanı sıra şu ana arterler yer alıyor:

Özal Bulvarı, Erbakan Bulvarı, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı ve İhsan Doğramacı Bulvarı.

Şaşmaz Bulvarı’ndan Ankara Bulvarı’na katılım varyantları ile Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, John F. Kennedy Caddesi, Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, Arjantin Caddesi, İran Caddesi ve Polonya Caddesi de kapatılacak yollar arasında bulunuyor.

Ayrıca Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Tahran Caddesi de trafiğe kapatılacak güzergâhlar arasında yer alıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin İsmet İnönü Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü ile Bilkent Kampüsü içerisindeki çok sayıda cadde ve sokak da kapatılacak alanlar arasında yer alıyor.

NATO Zirvesi Ne Zaman Yapılacak?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’dagerçekleştirilecek. Zirveye çok sayıda ülke liderinin katılması bekleniyor.