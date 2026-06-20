Çankaya Belediyesi, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yıl sonu sergisine ev sahipliği yapıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin açılışı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kaan Yüksel, Çankaya Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Torunoğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Turgut, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi'nin faaliyetlerinin eğitim ve ülkenin geleceğine yönelik çalışmalar kapsamında sürdürüldüğünü belirtti. Haberal, öğrencilere ve ailelerine teşekkür ederek eğitimin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin Dört Yıllık Çalışmaları Sergileniyor

Sergide, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eğitim süreçleri boyunca hazırladıkları çalışmalar yer alıyor. Resim, tasarım, mimarlık ve farklı sanat disiplinlerinden eserlerin bulunduğu sergi, öğrencilerin dört yıllık eğitimlerinin sonunda ortaya koydukları projeleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Haberal ve davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Sergi 27 Haziran’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından oluşan yıl sonu sergisi, 27 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.