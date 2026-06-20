Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin İslamabad Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülen sürecin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Teknik düzeydeki toplantıların 21 Haziran’da İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, görüşmelere ABD ve İran heyetlerinin katılacağı, Pakistan ve Katar’ın ise ara bulucu heyetler olarak müzakerelerde yer alacağı bildirildi.

Pakistan’ın süreçteki rolüne dikkat çekilen açıklamada, “Pakistan, İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamında varılan mutabakatları ilerletmek amacıyla ara bulucu rolüyle süreci kolaylaştırmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Diplomatik temasların, taraflar arasında teknik düzeyde iş birliğini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.