Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt ve kayıt yenileme sürecine ilişkin önemli bir duyuru yapıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2027 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 26 Haziran mesai bitimine kadar devam edeceğini açıkladı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, hacı adaylarının belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerektiği vurgulandı.

Hac Kayıt İşlemleri İçin Detaylı Bilgi Nereden Alınacak?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0850 260 13 13 numaralı çağrı merkezini arayabilecek. Ayrıca il ve ilçe müftülüklerinden de başvuru süreciyle ilgili destek ve bilgi alınabilecek.

Yetkililer, hacı adaylarının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Hac başvurusu yapacak vatandaşların belirtilen süre içerisinde kayıt ve güncelleme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.