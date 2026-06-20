Kaza, saat 16.30 sıralarında Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkiinde, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa kent merkezi istikametine seyreden 48 AHU 760 plakalı otomobil, sürücüsü Abdurrahim Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, sürücü Abdurrahim Kılıç (58) ile araçta yolcu olarak bulunan İlhan Yıldırım'ın (39) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Hamza Turmak'ın hafif, Ali Taş'ın ise ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, ölümlü trafik kazasına ilişkin inceleme başlattı.