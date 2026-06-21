Kalecik Belediyesi, arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla yeni bir destek programını hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen çalışma kapsamında, üreticilere %75 hibeli fondan arı yemi dağıtımı yapılacak.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre destek programı, arıcılığın geliştirilmesi ve yerel üretimin güçlendirilmesi amacıyla düzenleniyor. Uygulama ile hem üreticilerin verimliliğinin artırılması hem de bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Dağıtım 22 Haziran’da Yapılacak

Fondan arı yemi dağıtımının, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00’te Kalecik ABB Fen İşleri biriminde gerçekleştirileceği bildirildi. Program kapsamında arıcılıkla uğraşan üreticilerin destekten faydalanabileceği belirtildi.

Üretime ve Yerel Ekonomiye Katkı

Yetkililer, sağlanan hibeli desteklerin kırsal kalkınmaya önemli katkı sunduğunu vurgularken, arıcılığın hem ekonomik hem de ekolojik açıdan stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti. Bu tür projelerle üreticinin güçlendirilmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi amaçlanıyor.