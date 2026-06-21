Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen ve bölgesel konuların masaya yatırıldığı üst düzey toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD’nin Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Fares Boulos ile bir araya geldi.

Bölgesel Konular Masaya Yatırıldı

Toplantıda Libya’daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik, istikrar ve iş birliği konuları ele alındı. Katılımcı ülkelerin, bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin, bölgesel diyalog ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.